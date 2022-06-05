Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Більше нацистів та корисних ідіотів": СБУ отримала доступ до методичок ФСБ щодо війни

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 12:46
Більше нацистів та корисних ідіотів: СБУ отримала доступ до методичок ФСБ щодо війни

Служба безпеки України повідомляє, що отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, співробітники 5-го відділу ФСБ РФ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тож спецслужба РФ намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.

Реклама:

У цих методичках окупанти доволі правдиво вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну:

▪️ недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ

ВІДЕО ДНЯ

▪️ високий рівень пацифізму серед російської молоді

▪️ цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", (використовуючи в тому числі відомий з часів 2014 року посил про "вєжлівих людєй" -ред.) порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

"Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці.

У перехопленнях СБУ ці факти неодноразово підтверджували самі окупанти, розповідаючи про катування та розстріли мирних людей, грабунок побутової техніки, поїдання домашніх собак", - зазначає Дехтяренко.

Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих "історій успіху" на тимчасово окупованих територіях України та плани з їхньої післявоєнної відбудови.

Але спершу ФСБ вимагає відключити на них мовлення всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території".

Щоб поширювати необхідні наративи на контрольованих урядом України територіях, окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Пряма мова Дехтяренка: "Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їх "агітацію" бомбами і кулями.

Тому що брехня РФ – це зброя, яка вже вбила не менше людей, ніж її ракети та снаряди".

 
 
 
 
 
 

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: