"Більше нацистів та корисних ідіотів": СБУ отримала доступ до методичок ФСБ щодо війни

Служба безпеки України повідомляє, що отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, співробітники 5-го відділу ФСБ РФ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тож спецслужба РФ намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.

У цих методичках окупанти доволі правдиво вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну:

▪️ недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ

▪️ високий рівень пацифізму серед російської молоді

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▪️ цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", (використовуючи в тому числі відомий з часів 2014 року посил про "вєжлівих людєй" -ред.) порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

"Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці.

У перехопленнях СБУ ці факти неодноразово підтверджували самі окупанти, розповідаючи про катування та розстріли мирних людей, грабунок побутової техніки, поїдання домашніх собак", - зазначає Дехтяренко.

Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих "історій успіху" на тимчасово окупованих територіях України та плани з їхньої післявоєнної відбудови.

Але спершу ФСБ вимагає відключити на них мовлення всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території".

Щоб поширювати необхідні наративи на контрольованих урядом України територіях, окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Пряма мова Дехтяренка: "Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їх "агітацію" бомбами і кулями.

Тому що брехня РФ – це зброя, яка вже вбила не менше людей, ніж її ракети та снаряди".