Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Більше нацистів та корисних ідіотів": СБУ отримала доступ до методичок ФСБ щодо війни

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 12:46

Служба безпеки України повідомляє, що отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, співробітники 5-го відділу ФСБ РФ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тож спецслужба РФ намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.

У цих методичках окупанти доволі правдиво вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну:

▪️ недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ

▪️ високий рівень пацифізму серед російської молоді

ВІДЕО ДНЯ

▪️ цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", (використовуючи в тому числі відомий з часів 2014 року посил про "вєжлівих людєй" -ред.) порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

"Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці.

У перехопленнях СБУ ці факти неодноразово підтверджували самі окупанти, розповідаючи про катування та розстріли мирних людей, грабунок побутової техніки, поїдання домашніх собак", - зазначає Дехтяренко.

Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих "історій успіху" на тимчасово окупованих територіях України та плани з їхньої післявоєнної відбудови.

Але спершу ФСБ вимагає відключити на них мовлення всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території".

Щоб поширювати необхідні наративи на контрольованих урядом України територіях, окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Пряма мова Дехтяренка: "Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Бо ми на власні очі бачили їх "агітацію" бомбами і кулями.

Тому що брехня РФ – це зброя, яка вже вбила не менше людей, ніж її ракети та снаряди".

 
 
 
 
 
 

Теми: СБУвійна
Головне сьогодні

У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ

Зеленський з’їздив на передову

Збірна України поступилася валлійцям і не поїде на Мундіаль

фотоПВК "Вагнер" добуває золото в Африці, аби втримати курс рубля під санкціями – New York Times

оновленоАдвоката Масі Найєма важко поранено, готують до операції

У Лаврова виникли проблеми з візитом до Сербії: три країни не пропускають його літак

Усі новини...
СБУ
Колаборант у Генічеську хоче торгувати пальним із Криму, але боїться за "бабло" – перехоплення
Глава "Корпорації Монстрів" заявила, що СБУ відкрила провадження проти фонду. Спецслужба прокоментувала
СБУ назвала "гауляйтера" Чорнобаївської громади, якому оголошено підозру
Останні новини
23:29
Проросійська опозиція може виграти вибори у Словаччині – опитування
22:42
фото, відео"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві
21:57
Ворог знову обстрілює Харків – ОДА
21:56
В Енергодарі під окупацією майже немає Інтернету, людей викрадають, а квартири грабують – мер
21:55
На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили пів сотні атак і знищили 18 танків
21:36
У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ
21:33
Майже 60% Запорізької області окуповано – ОВА
21:17
Донеччина: російські війська вбили ще 3 і поранили 2 мешканців
21:09
Зеленський з’їздив на передову
20:55
Збірна України поступилася валлійцям і не поїде на Мундіаль
Усі новини...