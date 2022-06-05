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Чотири ракети РФ у Києві вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - "Укрзалізниця"

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 14:49
Чотири ракети РФ у Києві вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, але жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні зранку російські війська вчергове обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва.

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В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі.

Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару".

Деталі: Камишін пояснює, що УЗ не робила ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався.

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Та не промовчало російське Міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

Голова правління УЗ наголосив, що це є абсолютною нісенітницею і повідомив, що готовий продемонструвати журналістам, що ніяких танків на ДВРЗ немає.

Пряма мова: "Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції.

Я офіційно запрошую всіх журналістів — і українських і іноземних сьогодні на ДВРЗ. Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хотять перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід.

Акредитація ЗМІ обов’язкова. До заходу допускаються представники ЗМІ, які отримали акредитацію Міністерства оборони України".

Додатково: Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук спростував інший фейк від Міноборони РФ - про начебто збитий український літак в небі Одещини. "Вже й коментувати навіть не смішно", - зазначив він у ТГ.

Що передувало: Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

За попередніми даними російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.

Теми: війнаКиївУкрзалізниця
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