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Із Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні та закінчення війни – Стефанчук

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 15:20
руслан стефанчук. фото: die welt

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини міжнародних лідерів із російським президентом Володимиром Путіним можуть стосуватися лише питань виплати Україні репарацій та закінчення війни.

Джерело: інтерв’ю Стефанчука для німецького видання Die Welt

Пряма мова Стефанчука: "Розмову з паном Путіним можна вести тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну, коли він відшкодує Україні всі питання, пов’язані з  репараціями за шкоду, яку він зробив. 

Все інше — ми красномовно бачимо, ми не потребуємо слів, ми бачимо його дії".

Деталі: Він пояснив, що перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України. Насамперед це повернення Україні суверенних територій включно з Кримським півостровом. 

Крім того, Стефанчук вважає, що російське керівництво повинно опинитися на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.

За його словами, на шляху до цієї остаточної перемоги України будуть різні позитивні зрушення, зокрема після отримання західного озброєння.   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Французький президент Емманюель Макрон заявив, що міжнародним лідерам не потрібно принижувати Росію та її лідерів, аби зберегти можливість вести діалог після війни.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що Росія сама себе принижує своїми злочинами, тому заклик Макрона позбавлений сенсу.

Теми: СтефанчукпереговориПутінЗахід
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