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Із Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні та закінчення війни – Стефанчук

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 15:20
Із Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні та закінчення війни – Стефанчук
руслан стефанчук. фото: die welt

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини міжнародних лідерів із російським президентом Володимиром Путіним можуть стосуватися лише питань виплати Україні репарацій та закінчення війни.

Джерело: інтерв’ю Стефанчука для німецького видання Die Welt

Пряма мова Стефанчука: "Розмову з паном Путіним можна вести тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну, коли він відшкодує Україні всі питання, пов’язані з  репараціями за шкоду, яку він зробив. 

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Все інше — ми красномовно бачимо, ми не потребуємо слів, ми бачимо його дії".

Деталі: Він пояснив, що перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України. Насамперед це повернення Україні суверенних територій включно з Кримським півостровом. 

Крім того, Стефанчук вважає, що російське керівництво повинно опинитися на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.

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За його словами, на шляху до цієї остаточної перемоги України будуть різні позитивні зрушення, зокрема після отримання західного озброєння.   

Передісторія: 

  • Французький президент Емманюель Макрон заявив, що міжнародним лідерам не потрібно принижувати Росію та її лідерів, аби зберегти можливість вести діалог після війни.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що Росія сама себе принижує своїми злочинами, тому заклик Макрона позбавлений сенсу.

Теми: СтефанчукпереговориПутінЗахід
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