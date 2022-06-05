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Росіяни зруйнували майже пів сотні релігійних споруд лише на Донеччині

Роман ПетренкоНеділя, 5 червня 2022, 15:33
фото: ода

Лише в одній Донецькій області росіяни за 3 місяці війни знищили 43 релігійні споруди, більшість з яких належала УПЦ МП.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври, але це далеко не перша релігійна споруда, знищена росіянами.

У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів.

Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату".

Деталі: Кириленко впевнений, що ці обстріли – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури.

Що передувало: На Донеччині у суботу масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. В УПЦ МП заявили, що це сталося "внаслідок воєнних дій".

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Теми: Донецька областьрелігіяобстрілРосія
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