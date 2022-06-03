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Окупанти хочуть заборонити людям переміщатися між районами Маріуполя – радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 19:14
росіяни евакують понівечені автівки з маріуполя 2 червня. фото: afp via getty images

Окупаційна адміністрація в Маріуполі оголосила про наміри посилити фільтраційні заходи проти місцевого населення й фактично унеможливити переміщення між різними районами міста.

Джерело: радник мера Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Вчора (2 червня – ред.) на великій нараді російських військових, окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було прийнято рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. 

Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони й процес пошуку проукраїнського активу".

Деталі: За даними радника, окупанти також призначили колаборанта Іващенка на посаду очільника територіальної оборони так званої "ДНР" у Маріуполі. Його хочуть позубтися та звинуватити в тому, що населення в місті має антиросійські настрої.

Крім того, Андрющенко стверджує, що росіяни обговорювали з колаборантами ризик виникнення епідемії холери в місті через забруднення води та вимирання риби в Азовському морі. Попередньо погодились зачинити місто на карантині, заборонивши виїзд. 

Андрющенко звернувся до маріупольців і закликав їх в жодному разі не повертатися до міста. За можливості намагатися тікати на територію, підконтрольну Україна або навіть через Росію в інші країни.

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Також він повідомив, що російські загарбники звезли всі автомобілі, які лишалися в місті, за місто й наказали власникам з’явитися до 1 липня, бо інакше їх націоналізують. На думку Андрющенка, таким чином росіяни хочуть "заманити" чоловіків до Маріуполя, аби примусити їх працювати або мобілізувати в російську армію.

За його даними в місті також активізувалися "Zволонтери", які готові за гроші евакуювати автівку до власника. 

Передісторія: 

  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив 3 червня, що російські окупанти катують і страчують чиновників, які відмовляються йти на співпрацю з Росією.
  • За даними міськради, в Маріуполі лишається близько 100 тисяч людей, які з квітня не мали належного доступу до питної води та їжі.
  • 31 травня Андрющенко повідомляв, що росіяни розпочали активну фазу анексії Маріуполя, примусово роздаючи російські паспорти.

Теми: МаріупольокупаціяДНР
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