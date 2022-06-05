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Кадиров перереєстрував свій літак з Бермудських островів до Росії

Михайло ТкачНеділя, 5 червня 2022, 19:10
літак кадирова з російським реєстраційним номером. фото: jetphotos

Голова Чечні Рамзан Кадиров змінив реєстрацію свого приватного літака з Бермудських островів на Росію.

Джерело: відкриті дані реєстрації літаків

Деталі: Із 2013 року літак Кадирова Airbus A319 вартістю 80 мільйонів доларів мав реєстрацію на Бермудських островах. Бермудські острови є заморською територією Великої Британії.

Тепер літак зареєстрований у Російській Федерації з бортовим номером RA - 73417. 

За новою реєстрацію літак уже здійснював посадку і вильоти з аеропортів Москви і Ґрозноґо 1 і 2 червня. 

Реєстрація літака на Бермудських островах
Реєстрація літака на Бермудських островах
Реєстрація літака Кадирова в РФ
Реєстрація літака Кадирова в РФ
Маршрут польоту літака Кадирова з Москви до Ґрозного 1 червня
Маршрут польоту літака Кадирова з Москви до Ґрозного 1 червня
Посадки літака в аеропортах 1 і 2 червня
Посадки літака в аеропортах 1 і 2 червня

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Що було раніше: УП фіксувала, що літак Кадирова прибував до Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах вже після початку широкомасштабної війни між Росією та України.

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На борту цього літака меблі облицьовані мармуром, а також є вітальня з плазмою на 12 осіб та ванна.

Теми: КадировавіасанкціїЧечня
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