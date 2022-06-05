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"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві

Ельдар Сарахман, Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 22:42
фото Ельдара Сарахмана, УП

Внаслідок ранкового ракетного удару російських військ знищено один і постраждали ще кілька цехів Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Зранку 5 червня 4 ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва. Поранення отримав залізничник.

Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару, та підтвердила, що жодної військової техніки на ДВРЗ – немає. Там ремонтують вагони.

 

Як передає кореспондент УП, один цех ДВРЗ знищений повністю, другий - має руйнування частини будівлі з устаткуванням, в інших - побитий дах, вікна, двері, осколками посічене обладнання.

 

Вибуховою хвилею пошкоджені всі вікна адмінбудівлі та приміщення для персоналу.

ВІДЕО ДНЯ
 

Територія заводу встелена склом, рештками вікон і елементами м'якої покрівлі зі знищених цехів.

 
 
 

Теми: війнаКиївУкрзалізниця
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