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"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві

Ельдар Сарахман, Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 22:42
Укрзалізниця показала розбомблений росіянами завод у Києві
фото Ельдара Сарахмана, УП

Внаслідок ранкового ракетного удару російських військ знищено один і постраждали ще кілька цехів Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Зранку 5 червня 4 ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва. Поранення отримав залізничник.

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Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару, та підтвердила, що жодної військової техніки на ДВРЗ – немає. Там ремонтують вагони.

 

Як передає кореспондент УП, один цех ДВРЗ знищений повністю, другий - має руйнування частини будівлі з устаткуванням, в інших - побитий дах, вікна, двері, осколками посічене обладнання.

ВІДЕО ДНЯ
 

Вибуховою хвилею пошкоджені всі вікна адмінбудівлі та приміщення для персоналу.

 

Територія заводу встелена склом, рештками вікон і елементами м'якої покрівлі зі знищених цехів.

 
 
 

Теми: війнаКиївУкрзалізниця
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