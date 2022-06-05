"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві

Внаслідок ранкового ракетного удару російських військ знищено один і постраждали ще кілька цехів Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Зранку 5 червня 4 ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва. Поранення отримав залізничник.

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Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару, та підтвердила, що жодної військової техніки на ДВРЗ – немає. Там ремонтують вагони.

Як передає кореспондент УП, один цех ДВРЗ знищений повністю, другий - має руйнування частини будівлі з устаткуванням, в інших - побитий дах, вікна, двері, осколками посічене обладнання.

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Вибуховою хвилею пошкоджені всі вікна адмінбудівлі та приміщення для персоналу.

Територія заводу встелена склом, рештками вікон і елементами м'якої покрівлі зі знищених цехів.