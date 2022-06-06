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Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 07:18
Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували
Масі Найєм, фото з його Facebook

Українського військового, відомого адвоката Масі Найєма прооперовано після важких поранень на фронті.

Джерело: брат адвоката, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Пряма мова: "Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома.

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Зараз його стан все ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні".

Деталі: Мустафа Найєм подякував лікарям та всім, хто допомагає і продовжує підтримувати.

5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Масі Найєм уже брав участь у бойових діях на сході України з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

Він повернувся на фронт у квітні 2022 року. 

Теми: війнаДніпро
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