Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 07:18
Масі Найєм, фото з його Facebook

Українського військового, відомого адвоката Масі Найєма прооперовано після важких поранень на фронті.

Джерело: брат адвоката, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Пряма мова: "Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома.

Зараз його стан все ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні".

Деталі: Мустафа Найєм подякував лікарям та всім, хто допомагає і продовжує підтримувати.

5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

Довідка: Масі Найєм уже брав участь у бойових діях на сході України з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

ВІДЕО ДНЯ

Він повернувся на фронт у квітні 2022 року. 

Теми: війнаДніпро
Головне сьогодні

фотоКиянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків

Нагадує страшний "Контрстрайк": командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку

Група Єрмака-Макфола склала список претендентів на індивідуальні санкції в РФ

фотоКерівник ГУР Буданов побував у Сєвєродонецьку

ЄС розробив план заміщення російського газу

Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше

Усі новини...
війна
Росіяни знову стріляють по Києву і намагаються наступати на Донеччині. 103 день великої війни
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
ISW: Бойова міць росіян зменшена, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку
Останні новини
14:48
Туреччина та РФ домовилися щодо експорту українського зерна з порту Одеси – Bloomberg
14:46
Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру підозру
14:44
Ранкові обстріли Миколаєва: загинула одна людина, є постраждалі
14:42
Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань
14:39
Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"
14:22
МЗС Росії висунуло Вашингтону ультиматум і пригрозило наслідками американським журналістам
14:01
Приплив людей до України через західний кордон триває вже майже місяць
13:58
Джонсон підтвердив Зеленському, що надасть посилену допомогу Україні
13:53
Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених
13:50
Кулеба: Путіну довіряти не можна, його слова – пусті
Усі новини...