Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували

Масі Найєм, фото з його Facebook

Українського військового, відомого адвоката Масі Найєма прооперовано після важких поранень на фронті.

Джерело: брат адвоката, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Пряма мова: "Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома.

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Зараз його стан все ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні".

Деталі: Мустафа Найєм подякував лікарям та всім, хто допомагає і продовжує підтримувати.

5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

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Довідка: Масі Найєм уже брав участь у бойових діях на сході України з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

Він повернувся на фронт у квітні 2022 року.