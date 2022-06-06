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Російську ракету збили над Полтавщиною

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 08:26
фото ілюстративне

У небі над Полтавською областю збили ракету російських військ.

Джерело: глава ОДА Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!

Не нехтуємо повітряними тривогами!".

Деталі: Наразі більше немає ніякої інформації.

Нагадаємо:

  • Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.
  • За попередніми даними російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.

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Теми: Полтавська областьвійнаРосія
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