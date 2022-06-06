Російську ракету збили над Полтавщиною
Понеділок, 6 червня 2022, 08:26
У небі над Полтавською областю збили ракету російських військ.
Джерело: глава ОДА Дмитро Лунін
Пряма мова Луніна: "У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!
Не нехтуємо повітряними тривогами!".
Деталі: Наразі більше немає ніякої інформації.
Нагадаємо:
- Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.
- За попередніми даними російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.
ВІДЕО ДНЯ