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Керівник ГУР Буданов побував у Сєвєродонецьку

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 10:48
фото: гур

Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.

ГУР також наголошує, що наразі Сєвєродонецьк – це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога.

На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, Збройні сили витісняють окупантів з міста.

 

Нагадаємо: 5 червня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, а потім також у Донецькій та Луганській областях. 

Теми: розвідкаСєвєродонецьквійна
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