Керівник ГУР Буданов побував у Сєвєродонецьку
Понеділок, 6 червня 2022, 10:48
Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.
Джерело: ГУР
Деталі: Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.
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ГУР також наголошує, що наразі Сєвєродонецьк – це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога.
На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, Збройні сили витісняють окупантів з міста.
Нагадаємо: 5 червня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, а потім також у Донецькій та Луганській областях.
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