Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Група Єрмака-Макфола склала список претендентів на індивідуальні санкції в РФ

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 12:09

Міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. 

Джерело: Офіс президента України 

Деталі: Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску. 

Реклама:

Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму Володимира Путіна, що сприятиме припиненню війни Росії проти України. 

Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, проти яких персональні санкції демократичного світу стануть найболючішими, пояснюють в ОП.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. 

ВІДЕО ДНЯ

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів. 

У додатку до документа детально пояснюється, хто належить до відповідної категорії.

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних і 3 тисяч юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes. 

На думку групи Єрмака-Макфола, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. 

Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

Ключовими санкційними механізмами мають стати: заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях.

При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.

Також, на думку групи, будь-які спроби найвищих держслужбовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.

Цю Дорожню карту, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола – План дій щодо посилення санкцій та Дорожню карту енергетичних санкцій, – передано всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень. 

Теми: санкціїРосіяАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
санкції
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: