Група Єрмака-Макфола склала список претендентів на індивідуальні санкції в РФ

Міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму Володимира Путіна, що сприятиме припиненню війни Росії проти України.

Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, проти яких персональні санкції демократичного світу стануть найболючішими, пояснюють в ОП.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

ВІДЕО ДНЯ

У додатку до документа детально пояснюється, хто належить до відповідної категорії.

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних і 3 тисяч юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

На думку групи Єрмака-Макфола, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях.

Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

Ключовими санкційними механізмами мають стати: заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.

Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях.

При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.

Також, на думку групи, будь-які спроби найвищих держслужбовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.

Цю Дорожню карту, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола – План дій щодо посилення санкцій та Дорожню карту енергетичних санкцій, – передано всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень.