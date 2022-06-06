Порошенко все ще за кордоном, хоча відрядження вже закінчилось – джерела

П'ятий президент Петро Порошенко все ще перебуває за кордоном, хоча його відрядження закінчилося 2 червня. Встиг відвідати Велику Британію.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: За даними джерел УП у політичних колах, у суботу 4.06 Порошенко прибув до Лондона, а в ніч на 6 червня прибув до Польші.

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Водночас, закордонне відрядження політика тривало до 02.06.

Сам Порошенко у соцмережах повідомив, що презентував на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот програму економічного відновлення України.

Крім того, 6 червня у соцмережах з'явилося відео Порошенка, якого помітили у Лондоні.

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