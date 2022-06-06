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Порошенко все ще за кордоном, хоча відрядження вже закінчилось – джерела

Михайло Ткач, Мазуренко Альона Понеділок, 6 червня 2022, 17:20
фото: TG Порошенка

П'ятий президент Петро Порошенко все ще перебуває за кордоном, хоча його відрядження закінчилося 2 червня. Встиг відвідати Велику Британію. 

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: За даними джерел УП у політичних колах, у суботу 4.06 Порошенко прибув до Лондона, а в ніч на 6 червня прибув до Польші.

Водночас, закордонне відрядження політика тривало до 02.06.

Сам Порошенко у соцмережах повідомив, що презентував на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот програму економічного відновлення України.

 

Крім того, 6 червня у соцмережах з'явилося відео Порошенка, якого помітили у Лондоні. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 30 травня п’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
  • 27 травня Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження - на Парламентську асамблею НАТО. Його не пропустили вперше.
  • Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" - не зчитувався QR код..
  • "Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади". Там наголосили, що у Порошенка немає заборони на виїзд з країни.
  • Наступного дня Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею. За словами оточення, нібито через відсутність усіх необхідних документів.

Теми: ПорошенкоУкраїнаЄвропа
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