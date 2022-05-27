Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

Народний депутат Петро Порошенко пізно ввечері 27 травня перебував на пункті перетину державного кордону на Львівщині. У його команді кажуть, що нардеп їде у відрядження.

Джерело: джерело УП в Державній прикордонній службі, народна депутатка Ірина Геращенко, заява на сайті партії "Європейська солідарність"

Дослівно "Євросолідарність": "29-30 травня 2022 року лідер партії "Європейська Солідарність", пʼятий президент Петро Порошенко в складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

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31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу".

Деталі: Прикордонники підтвердили в коментарі УП, що Порошенко перебував близько 23:45 на території КПП "Рава-Руська".

Геращенко повідомила, що прикордонники відмовили Порошенку в праві виїхати за кордон, посилаючись на розпорядження. У "Євросолідарності" стверджують, що в них є розпорядження про відрядження Порошенка за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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Геращенко додала, що це свідчить про наявність "чорних списків" у владі, бо склад делегації для участі в парламентській асамблеї НАТО був затверджений заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.

У партії анонсували кілька днів тому, що експрезидент має плани щодо зустрічей і роботи за кордоном.

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