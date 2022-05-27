Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"
Народний депутат Петро Порошенко пізно ввечері 27 травня перебував на пункті перетину державного кордону на Львівщині. У його команді кажуть, що нардеп їде у відрядження.
Джерело: джерело УП в Державній прикордонній службі, народна депутатка Ірина Геращенко, заява на сайті партії "Європейська солідарність"
Дослівно "Євросолідарність": "29-30 травня 2022 року лідер партії "Європейська Солідарність", пʼятий президент Петро Порошенко в складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.
31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу".
Деталі: Прикордонники підтвердили в коментарі УП, що Порошенко перебував близько 23:45 на території КПП "Рава-Руська".
Геращенко повідомила, що прикордонники відмовили Порошенку в праві виїхати за кордон, посилаючись на розпорядження. У "Євросолідарності" стверджують, що в них є розпорядження про відрядження Порошенка за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Геращенко додала, що це свідчить про наявність "чорних списків" у владі, бо склад делегації для участі в парламентській асамблеї НАТО був затверджений заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.
У партії анонсували кілька днів тому, що експрезидент має плани щодо зустрічей і роботи за кордоном.
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Втікач №1. В пошуках Медведчука
Передісторія:
- 23 травня Служба безпеки України оприлюднила допит затриманого нардепа Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді за незаконну контрабанду вугілля й співпрацю з проросійськими бойовиками на Донбасі. Медведчук заявив, що всі схеми та процеси погодження незаконної співпраці з проросійськими бойовиками погоджував особисто Порошенко через своє оточення.
- Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.
- 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Порошенко був зобов'язаний перебувати на території Києва та Київської області, повідомляти суд про своє переміщення та здати паспорт для виїзду за кордон.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.