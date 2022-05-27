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Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

Денис КарловськийП'ятниця, 27 травня 2022, 23:53
Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть відрядження
петро порошенко. фото: пресслужба євросолідарності

Народний депутат Петро Порошенко пізно ввечері 27 травня перебував на пункті перетину державного кордону на Львівщині. У його команді кажуть, що нардеп їде у відрядження.

Джерело: джерело УП в Державній прикордонній службі, народна депутатка Ірина Геращенко, заява на сайті партії "Європейська солідарність"

Дослівно "Євросолідарність": "29-30 травня 2022 року лідер партії "Європейська Солідарність", пʼятий президент Петро Порошенко в складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. 

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31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу".

Деталі: Прикордонники підтвердили в коментарі УП, що Порошенко перебував близько 23:45 на території КПП "Рава-Руська".

Геращенко повідомила, що прикордонники відмовили Порошенку в праві виїхати за кордон, посилаючись на розпорядження. У "Євросолідарності" стверджують, що в них є розпорядження про відрядження Порошенка за підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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Геращенко додала, що це свідчить про наявність "чорних списків" у владі, бо склад делегації для участі в парламентській асамблеї НАТО був затверджений заздалегідь, і решті делегатів прикордонники дозволили виїхати.

У партії анонсували кілька днів тому, що експрезидент має плани щодо зустрічей і роботи за кордоном.

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Передісторія: 

  • 23 травня Служба безпеки України оприлюднила допит затриманого нардепа Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді за незаконну контрабанду вугілля й співпрацю з проросійськими бойовиками на Донбасі. Медведчук заявив, що всі схеми та процеси погодження незаконної співпраці з проросійськими бойовиками погоджував особисто Порошенко через своє оточення.
  • Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.
  • 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Порошенко був зобов'язаний перебувати на території Києва та Київської області, повідомляти суд про своє переміщення та здати паспорт для виїзду за кордон.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.

Теми: ПорошенкокордонПрикордонна службаМедведчук
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