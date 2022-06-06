ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку й не дають РФ захопити трасу – зведення Генштабу

Українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування українських військ у районі Лисичанська. Українські воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

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Дослівно: "Наші воїни утримують контроль у місті Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове".

Більше деталей: На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював підрозділи ЗСУ з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Слов’янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території РФ.

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Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з Україною, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.