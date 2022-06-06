Англійська може отримати особливий статус в Україні
Понеділок, 6 червня 2022, 19:42
Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram
Деталі: За його словами, цю можливість обговорили на урядовій нараді.
Пряма мова: "Наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.
Профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи".
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