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Англійська може отримати особливий статус в Україні

Євген КізіловПонеділок, 6 червня 2022, 19:42

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: За його словами, цю можливість обговорили на урядовій нараді.

Пряма мова: "Наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.

Профільним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи".

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Теми: моваКабінет міністрівбізнес
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