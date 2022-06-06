Україна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі "Азовсталь" - це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня.
Джерело: Associated Press
Деталі: Росія розпочала передачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі "Азовсталь".
Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.
Прессекретар полку "Азов" Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, переданих РФ, були з руїн "Азовсталі". Вона сказала, що як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку "Азов".
Про вилучення останків бійців з руїн "Азовсталі" український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.
Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160. Обмін відбувся 4 червня, але в українському міністерстві деталей не повідомляли.
Брат бійця "Азова", який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.
В'ячеслав Дрофа повідомив, що останків його старшого брата Дмитра Лисеня серед знайдених наразі немає.
За його словами, минулого тижня з території заводу було вилучено тіла, деякі сильно обгоріли.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
- Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".