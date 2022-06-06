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Україна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP

Альона Мазуренко Понеділок, 6 червня 2022, 22:47
Україна отримала перші тіла бійців, які загинули на Азовсталі – AP
ФОТО: БІЙЦЯ ПОЛКУ "АЗОВ" ДМИТРА КОЗАЦЬКОГО ІЗ АЗОВСТАЛІ

Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі "Азовсталь" - це відбулося в рамках обміну тілами, про який стало відомо 4 червня.

Джерело: Associated Press

Деталі: Росія розпочала передачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі "Азовсталь".

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Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Прессекретар полку "Азов" Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, переданих РФ, були з руїн "Азовсталі". Вона сказала, що як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку "Азов".

Про вилучення останків бійців з руїн "Азовсталі" український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.

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Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160. Обмін відбувся 2 червня, але повідомили про нього 4-го. В українському міністерстві деталей не повідомляли.

Брат бійця "Азова", який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.

В'ячеслав Дрофа повідомив, що останків його старшого брата Дмитра Лисеня серед знайдених наразі немає.

За його словами, минулого тижня з території заводу було вилучено тіла, деякі сильно обгоріли.

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
  • Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Теми: Азов Маріупольвбивствовійна
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