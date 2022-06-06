Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В руках окупантів РФ перебувають понад 2,5 тисячі бійців з "Азовсталі" - президент

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 17:42

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Джерело: глава держави журналістам у понеділок, його цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Питанням (обміну полонених) займається ГУР. На його базі створено спеціальний об'єднаний орган. Полонені знаходяться, на жаль, в руках РФ…

Реклама:

Ми знаємо про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти... ГУР має займатися цим питанням та має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому".

Деталі: За словами глави держави, загалом у Росії українських захисників з "Азовсталі" - понад 2 500 осіб.

Він зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військовополонених живими, і воно виконане у повному обсязі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконав. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми чекаємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх питати: "ну що там?

Все це непросто. Віритимемо, що їм вдасться поставлене завдання".

Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планувалося вивести за кілька етапів. Формально вони потрапляють у полон. Українська влада планує їх обмін. 
  • Українське військове і політичне керівництво не коментує деталі спецоперації до її завершення.

Теми: війнаАзов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: