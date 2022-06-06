В руках окупантів РФ перебувають понад 2,5 тисячі бійців з "Азовсталі" - президент
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
Джерело: глава держави журналістам у понеділок, його цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Питанням (обміну полонених) займається ГУР. На його базі створено спеціальний об'єднаний орган. Полонені знаходяться, на жаль, в руках РФ…
Ми знаємо про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти... ГУР має займатися цим питанням та має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому".
Деталі: За словами глави держави, загалом у Росії українських захисників з "Азовсталі" - понад 2 500 осіб.
Він зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військовополонених живими, і воно виконане у повному обсязі.
Пряма мова: "Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконав. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми чекаємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх питати: "ну що там?
Все це непросто. Віритимемо, що їм вдасться поставлене завдання".
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планувалося вивести за кілька етапів. Формально вони потрапляють у полон. Українська влада планує їх обмін.
- Українське військове і політичне керівництво не коментує деталі спецоперації до її завершення.