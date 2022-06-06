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Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 20:45
Масі Найєм, ілюстративне фото з Facebook

Український військовий, адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті, прийшов до тями після операції.

Джерело: Масі Найєм у Facebook

Дослівно: "Прийшов до тями.

Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано".

Що передувало: 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

У понеділок зранку його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Масі Найєма прооперували. Він перебував у важкому стані у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. 

Теми: Збройні силивійна
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