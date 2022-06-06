Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан
Понеділок, 6 червня 2022, 20:45
Український військовий, адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті, прийшов до тями після операції.
Джерело: Масі Найєм у Facebook
Дослівно: "Прийшов до тями.
Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано".
Що передувало: 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.
У понеділок зранку його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Масі Найєма прооперували. Він перебував у важкому стані у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання.