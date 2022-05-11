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Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 13:04
Фото wikimapia.org

Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова

Пряма мова колаборанта Стремоусова: "Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР (Херсонської народної республіки – ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ".

Деталі: За словами ставленика Кремля, Херсонська область планує до кінця року повністю перейти під законодавство Росії. А структура влади на Херсонщині нібито вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами. 

Колаборант додав, що банк для введення рубля на Херсонщині запрацює до кінця травня, і в перспективі він буде інтегрований з російським Центробанком.

Повідомляється також, що російські окупанти під час нападу змогли "повністю відрізати Україну від Азовського моря", а також з’єднати території Херсонської та Запорізької областей із псевдореспублікою "ДНР".

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Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяРосія
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