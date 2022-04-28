Ставленик Кремля заявив, що жодних референдумів у Херсонській області не планується

Валерій Кулешов (зліва, його нещодавно вбили) і Кирило Стремоусов (справа). Фото detector.media

Колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планується.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Стремоусова: "Референдумів ніяких не планується".

Деталі: За його словами, зараз головне завдання – відновлення економіки регіону.

Ставленик Кремля також заявив, що повернення Херсонської області до "нацистської", як він твердить, України – виключено.

Що було раніше: Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова, який працював із Кирилом Стремоусовим.

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