Ставленик Кремля заявив, що жодних референдумів у Херсонській області не планується
Колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планується.
Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Стремоусова: "Референдумів ніяких не планується".
Деталі: За його словами, зараз головне завдання – відновлення економіки регіону.
Ставленик Кремля також заявив, що повернення Херсонської області до "нацистської", як він твердить, України – виключено.
Що було раніше: Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова, який працював із Кирилом Стремоусовим.
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Передісторія:
- 21 квітн Генштаб ЗСУ повідомляв, що на окупованій території Херсонщини росіяни оголосили мобілізацію чоловіків, а також планують так званий "референдум" і "перепис населення".
- 25 квітня військові РФ захопили будівлю Херсонської міської ради й почали там хазяйнувати. Із будівлі зняли прапор України. Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.
- 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликав президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.
- 27 квітня джерела російських журналістів у Кремлі повідомили, що в середині травня російські спецслужби готують "референдуми" про "приєднання" так званих формувань "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії, після чого готують подібний сценарій на Херсонщині.
- Пізніше Стремоусов заявив, що з 1 травня окупанти збираються вводити на Херсонщині російські рублі.