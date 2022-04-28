Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ставленик Кремля заявив, що жодних референдумів у Херсонській області не планується

Ірина БалачукЧетвер, 28 квітня 2022, 08:42
Ставленик Кремля заявив, що жодних референдумів у Херсонській області не планується
Валерій Кулешов (зліва, його нещодавно вбили) і Кирило Стремоусов (справа). Фото detector.media

Колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планується.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Стремоусова: "Референдумів ніяких не планується".

Реклама:

Деталі: За його словами, зараз головне завдання – відновлення економіки регіону.

Ставленик Кремля також заявив, що повернення Херсонської області до "нацистської", як він твердить, України – виключено.

Що було раніше: Вранці 20 квітня у Херсоні вбили відомого проросійського активіста та блогера Валерія Кулешова, який працював із Кирилом Стремоусовим. 

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Партизанський рух. Як південь України два місяці живе в окупації РФ

 Ігор Колихаєв: Не забувайте про Херсон. Нам зараз дуже складно

"Кримський сценарій" на Херсонщині провалився і ворог змінив тактику – облрада

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: