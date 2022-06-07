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Жителі Київщини підірвались на міні в лісі, куди поїхали по дрова

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 12:11
фото з ТГ Кулеби

На Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі: на щастя, обійшлося без жертв.

Джерело: голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Деталі: 6 червня у Поліській громаді місцеві мешканці попри заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні.

 

Пряма мова: "На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії. Вкотре наголошую про небезпеку мін на деокупованих територіях. Бережіть себе та своїх близьких".

Нагадаємо: Під час дії воєнного стану у Київській області та в самій столиці цивільному населенню заборонено відвідування та в’їзд до лісу. 

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Теми: Київська областьвійнарозмінування
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