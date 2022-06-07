Білоруські війська показово форсували річку Сож вздовж українського кордону

Збройні сили Білорусі розпочали заняття "з бойової готовності", на першому етапі яких військовослужбовці 103-ї Вітебської повітряно-десантної бригади "відпрацьовували" переправу через річку Сож, яка йде вздовж українсько-білоруського кордону.

Джерело: державне білоруське агентство "Белта"

Деталі: За даними білоруських військових, на Сожі було "відпрацьовано" епізод подолання водної перешкоди у складі посиленого парашутно-десантного батальйону. За тактичним задумом військових, у районі переправи начебто діють диверсійно-розвідувальні групи супротивника.

Реклама:

Пряма мова заступник командира батальйону з ідеологічної роботи 103-ї бригади Андрія Шкірянова: "Цей захід проводиться за планом бойової підготовки військовослужбовців сил спеціальних операцій. Ми регулярно проводимо відпрацювання на будь-яких ділянках місцевості.

Основне завдання – дати практику командирам підрозділів та екіпажам бойових машин у підготовці техніки до подолання водної перешкоди".

Довідково: Державний кордон між Білоруссю та Україною становить 1084,2 км, з них 758,3 км на сухопутній ділянці, 325,9 км на водній ділянці (річками Дніпро, Сож та Прип'ять) та близько 120 км по зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

У червні 2013 року набув чинності договір про держкордон між Україною та Білоруссю. Договір було підписано 12 травня 1997 року, ратифіковано Верховною Радою України 18 липня 1997 року.

Що передувало: За даними Генштабу Збройних сил України, Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі: з 45 тисяч до 80 тисяч.

Нагадаємо: Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що поки українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.