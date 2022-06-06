Зеленський: Аналітики поки не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє ZN.UA

Пряма мова: "Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі".

Передісторія:

11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.

28 травня у Міноборони заявили, що наразі не вбачають ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.

5 червня після обстрілів Києва у Міноборони зазначили, що столиця залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.