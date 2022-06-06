Зеленський: Аналітики поки не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє ZN.UA

Пряма мова: "Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі".

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