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Зеленський: Аналітики поки не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 16:35
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що поки що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам, повідомляє ZN.UA

Пряма мова: "Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі".

Передісторія:

  • 11 травня у Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.
  • 27 травня російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, і одне безпосередньо в адміністрації президента РФ повідомило, що в Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та все ще сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України.
  • 28 травня у Міноборони заявили, що наразі не вбачають ознак підготовки Росією повторної атаки на Київ.
  • 5 червня після обстрілів Києва у Міноборони зазначили, що столиця залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.

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Теми: ЗеленськийБілорусьвійна
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