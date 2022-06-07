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Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей: тортури і нелюдські умови

Вівторок, 7 червня 2022, 15:44

В окупованій Херсонські області російські загарбники тримають в катівнях близько 600 осіб, а також вивозять викрадених мешканців до анексованого Криму.

Джерело: постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в Укрінформі

Пряма мова Ташевої: "За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях".

Деталі: За словами Ташевої, близько 300 осіб перебувають "у підвалах" в окупованому Херсоні, решта - в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.

Викрадених мешканців області окупанти утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.

Частину викрадених мешканців росіяни везуть до анексованого Криму. Там їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в анексованому Севастополі. Серед заручників окупантів – активісти, журналісти, військовополонені.

Що передувало: Сьогодні призначена російськими військовими "влада" колаборантів у Херсонській області висловила сподівання, що в окупованому регіоні пройде "референдум" про входження до складу Росії, хоча раніше стверджувалось інше.

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Нагадаємо: Служба безпеки України отримала інформацію, що на внутрішніх блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими.

Теми: Херсонтортури
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