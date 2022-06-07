Херсонщину хочуть підготувати до "референдуму" про включення в склад РФ – глава ОВА
Вівторок, 7 червня 2022, 22:25
Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.
Джерело: Лагута в ефірі телемарафону
Деталі: За його словами, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ.
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Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".
Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Наприкінці квітня колаборант Кирило Стремоусов заявляв, що жодних референдумів в області не планується.
- На початку травня призначена окупантами так звана "влада" Херсонської області наголошувала, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.