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Херсонщину хочуть підготувати до "референдуму" про включення в склад РФ – глава ОВА

Альона Мазуренко Вівторок, 7 червня 2022, 22:25
Херсонщину хочуть підготувати до референдуму про включення в склад РФ – глава ОВА
фото: ФБ Лагути

Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.

Джерело: Лагута в ефірі телемарафону 

Деталі: За його словами, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ.

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Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".

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Теми: Херсонська областьокупаціяреферендумРосія
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