Херсонщину хочуть підготувати до "референдуму" про включення в склад РФ – глава ОВА

Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.

Джерело: Лагута в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ.

Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".

Передісторія:

Наприкінці квітня колаборант Кирило Стремоусов заявляв, що жодних референдумів в області не планується.

На початку травня призначена окупантами так звана "влада" Херсонської області наголошувала, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.