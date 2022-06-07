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Херсонщину хочуть підготувати до "референдуму" про включення в склад РФ – глава ОВА

Мазуренко Альона Вівторок, 7 червня 2022, 22:25
фото: ФБ Лагути

Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що у Кремлі поставили завдання колаборантам у Херсоні підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ.

Джерело: Лагута в ефірі телемарафону 

Деталі: За його словами, 6 червня в облдержадміністрації Херсона відбулася велика нарада колаборантів за участю заступника голови адміністрації президента РФ.

Він поставив завдання "до осені підготувати референдум про включення області до складу РФ".

Лагута повідомив, що це останнє рішення окупантів, до цього були інші варіанти: "Спочатку республіка, потім приєднання до Криму, тепер приєднання до РФ".

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Теми: Херсонська областьокупаціяреферендумРосія
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