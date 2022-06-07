Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна повернула вже 210 тіл захисників Маріуполя – ГУР

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 22:42
"Азовсталь", фото Getty Images

На підконтрольну територію повернуто вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя, більшість яких боронили "Азовсталь".

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя.

На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці "Азовсталі"".

Деталі: ГУР зазначає, що Координаційний штаб за дорученням президента працює над тим, щоб повернути на підконтрольну територію тіло кожного полеглого.

Що передувало: Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Пізніше прессекретар полку "Азов" Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, переданих РФ, були з руїн "Азовсталі". Вона сказала, що як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку "Азов".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольАзов обмінрозвідка
Головне сьогодні

В Україні арештували активи компанії почесного будівельника РФ з оточення Путіна

У Києві повернули плату за паркування, порушників забиратиме евакуатор – КМВА

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ відкинули ворога – зведення штабу

Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога

У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі використовують дітей для пропаганди – радник мера
Росіяни телефонують родичам військових, які вийшли з "Азовсталі": погрожують зґвалтуванням і смертю
Окупанти "деукраїнізують" стелу з написом Маріуполь
Останні новини
10:59
фотоНесли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями
10:59
Продажі нових преміальних автомобілів у Росії обвалилися на 89% у річному вимірі
10:54
Мінфін Чехії зацікавився бізнесом підсанкційного херсонського колаборанта Сальдо
10:51
Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут з РФ до Криму для цивільних поки не доступний
10:47
Фонд гарантування вкладів встановив контроль над Мегабанком і почав пошук інвесторів
10:29
ЗСУ знищили вже 31 500 окупантів – Генштаб
10:26
Що чекає росіян на післявоєнному трибуналі? Репортаж, заснований на реальних подіях
10:12
США розробили план на 4,3 мільярда доларів для зниження залежності від урану з РФ – ЗМІ
10:01
Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, які вже на передовій
09:53
Колаборант із Запорізької області готується провести референдум про входження до РФ цього року
Усі новини...