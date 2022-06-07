Україна повернула вже 210 тіл захисників Маріуполя – ГУР

На підконтрольну територію повернуто вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя, більшість яких боронили "Азовсталь".

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя.

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На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці "Азовсталі"".

Деталі: ГУР зазначає, що Координаційний штаб за дорученням президента працює над тим, щоб повернути на підконтрольну територію тіло кожного полеглого.

Що передувало: Українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

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Пізніше прессекретар полку "Азов" Ганна Головко заявила, що всі 160 українських тіл, переданих РФ, були з руїн "Азовсталі". Вона сказала, що як мінімум 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку "Азов".