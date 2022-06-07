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Україна хоче придбати "Залізний купол" в Ізраїля, США не проти – посол

Альона Мазуренко Вівторок, 7 червня 2022, 22:47
Україна хоче придбати Залізний купол в Ізраїля, США не проти – посол
фото: getty images

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджує, що США не будуть заперечувати проти цього.

Джерело: APWashington Post

Пряма мова: "Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен "Залізний купол.

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Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілів російських ракет.

Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності".

Деталі: Зазначається, що Корнійчук не звинувачував Ізраїль у блокуванні продажу систем ППО, але закликає ізраїльський уряд підкріпити свою словесну підтримку України військовою допомогою.

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Він загалом розкритикував Ізраїль за його реакцію на війну, пославшись на відсутність дій щодо надання військової допомоги, рішення країни не лікувати українських солдатів у своїх медзакладах та відсутність оновлень про війну в ізраїльських ЗМІ.

На прес-конференції в Тель-Авіві він сказав, що Україна хоче купити систему "Залізний купол", стверджуючи, що США не заперечуватимуть проти такого рішення.

За даними Дослідницької служби Конгресу, США надають фінансову підтримку ізраїльському "Залізному куполу" вже близько 10 років, надавши близько 1,6 мільярда доларів на його виробництво та техобслуговування.

Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності, випущених по території Ізраїлю.

Корнійчук також заявив, що минулого тижня Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на постачання протитанкових ракет Spike Україні з ізраїльською ліцензією.

Чому це важливо: Ізраїль обмежив свою підтримку України гуманітарною допомогою.

Ізраїль побоюється, що допомога Україні у військовому відношенні спричинить роздратування РФ і вплине на її військову присутність у Сирії.

Водночас, розмови про надання Україні озброєння лунали після того як глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що "Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї".

Ізраїль обурився такими заявами, проте після розмови прем'єра цієї країни та президента Росії Володимира Путіна ізраїльська сторона повідомила, що Путін нібито вибачився за слова Лаврова. В Росії подібні деталі не розголошувались. 

Згодом розмови про надання озброєння Україні в Ізраїлі стихли, а РФ заявила, що може вивести всі свої війська із Сирії.

Нагадаємо: 

  • З моменту розгортання в Ізраїлі в 2011 році система, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з американською компанією Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших в світі засобів знищення ракет малої дальності.
  • Ізраїльські військові заявили, що Iron Dome збив близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.
  • Водночас, американські експерти у 2021 році сумнівалися в ефективності застосування "Залізного купола" в Україні.
  • За словами директора програми досліджень Росії в центрі CNA Майкла Кофмана, Купол не буде ефективним на близькій відстані або на лінії розмежування, тому що ця система буде дуже швидко збита російськими РСЗВ. Однак Залізний купол в Україні "може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить захищати критично важливий об'єкт або командний центр".
  • Подібну причину неефективності "Залізного купола" на початку червня називав президент Володимир Зеленський.  

Теми: ІзраїльСШАзброяУкраїна
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