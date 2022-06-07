У Зоні відчуження вперше після окупації запрацювали радіаційні детектори – МАГАТЕ

Детектори радіації у чорнобильській Зоні відчуження знову працюють у режимі онлайн уперше з часу окупації цього району Росією 24 лютого, рівні радіації у нормі.

Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Дослівно: "Десятки радіаційних детекторів знову передають дані з району навколо Чорнобильської АЕС після того, як Україні за технічної підтримки МАГАТЕ вдалося відновити життєво важливий інформаційний зв'язок, який було перервано на самому початку конфлікту понад 100 днів тому".

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Деталі: Агентство зазначає, що мережа радіаційного контролю в цьому районі перестала функціонувати 24 лютого, коли російські війська окупували Чорнобильську зону та утримували її протягом п'яти тижнів, перш ніж піти 31 березня.

Дослівно: "Генеральний директор Гроссі повідомив, що більшість із 39 детекторів, що надсилають дані з Зони відчуження, яка охоплює 30 кілометрів навколо АЕС, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система радіаційного моніторингу – ред.) та оновлюються так, як до перерви".

"Отримані на цей час виміри показали, що рівні радіації відповідають тим, які були виміряні до конфлікту".

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Що передувало: За даними The Washington Post, російські окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, деяке обладнання, яке відстежили завдяки GPS-трекерам, перебуває у Білорусі.