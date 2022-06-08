Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кожні 5 хвилин в Україні знищують одного окупанта – Братчук

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 07:37

Збройні сили України на південному напрямку завдали чотири удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях російської армії. 

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова: "Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

На південному напрямку українські Збройні сили нанесли 4 удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях. Знищено кілька одиниць бойової техніки, склади з боєприпасами і певну кількість особового складу. Втрати ворога ще уточнюються".

Деталі: У свою чергу, кораблі ЧФ РФ намагаються досягти домінування у Чорному морі та встановлення контролю над його північно-західною частиною.

Також російські військові проводять заходи зі зміцнення обороноздатності острова Зміїний, додав Братчук.

"На цьому фоні дуже оптимістично виглядають пропозиції наших союзників та партнерів підсилити берегову оборону України протикорабельними ракетами та різними видами озброєння", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Братчука, "кожні 5 хвилин в Україні знищують мінімум одного окупанта".

Теми: війнаЧорне мореОдесаОдеська область
Головне сьогодні

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

документСуд заборонив "Опозиційний блок"

Усі новини...
війна
3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни – Ляшко
Російських десантників, які більше не хочуть воювати, повертають із Луганщини в РФ – Генштаб 
Українські бійці дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку і поблизу Тошківки – Гайдай
Останні новини
23:25
Від початку війни українські літаки здійснили понад 1100 авіанальотів на ворога
23:24
Німці підтримують продовження експлуатації чинних АЕС, але проти будівництва нових – опитування
23:05
ФОТОНа київському вокзалі будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі
22:49
Президент Фінляндії стверджує, що Ердоган запевняв його в підтримці вступу до НАТО
22:40
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки
22:29
"З повагою до дітей". Що розповідають українці про школи за кордоном
22:24
Економічні новини 8 червня: чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина в Анкарі, Мегабанк виводять з ринку
22:22
ВІДЕОАмериканський бізнес підтверджує, що санкції проти РФ треба посилювати - Зеленський
22:15
Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів
22:11
Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу
Усі новини...