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Кожні 5 хвилин в Україні знищують одного окупанта – Братчук

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 07:37

Збройні сили України на південному напрямку завдали чотири удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях російської армії. 

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова: "Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

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На південному напрямку українські Збройні сили нанесли 4 удари артилерією та авіацією по ворожих позиціях. Знищено кілька одиниць бойової техніки, склади з боєприпасами і певну кількість особового складу. Втрати ворога ще уточнюються".

Деталі: У свою чергу, кораблі ЧФ РФ намагаються досягти домінування у Чорному морі та встановлення контролю над його північно-західною частиною.

Також російські військові проводять заходи зі зміцнення обороноздатності острова Зміїний, додав Братчук.

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"На цьому фоні дуже оптимістично виглядають пропозиції наших союзників та партнерів підсилити берегову оборону України протикорабельними ракетами та різними видами озброєння", – сказав він.

За словами Братчука, "кожні 5 хвилин в Україні знищують мінімум одного окупанта".

Теми: війнаЧорне мореОдесаОдеська область
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