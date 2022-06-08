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Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, які вже на передовій

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 10:01

Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише "Європейська правда" із посиланням на NRK.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам", – сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

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У лютому уряд вирішив передати Україні до 2000 протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.

За словами Грама, розвиток війни в Україні вказує на те, що тепер необхідно передавати і важку техніку, і системи озброєння.

Із міркувань безпеки Міноборони Норвегії раніше не коментувало передачу гаубиць.

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Підтвердження надійшло після того, як командувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував Норвегії за постачання САУ і написав, що зброя з Норвегії вже використовується на передовій.

"Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань", – написав він у Facebook.

"Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах. Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3", – додав Залужний.

Теми: НорвегіязброявійнаУкраїна
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