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Російські комуністи вирішили забрати у дружини Зеленського кримську квартиру

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 11:36
Олена Зеленська. Фото ОПУ

У Комуністичній партії РФ запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії" – зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на запит депутата Держдуми комуніста Сергія Обухова до уряду та СК

Деталі: Обухов у своєму запиті нагадав, що "у дружини Зеленського... є квартира вартістю до 100 млн рублів поряд з Лівадійським палацом у Криму".

Депутат Держдуми також пропонує перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість "може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва".

Передісторія: 

  • Олена Зеленська купила квартиру площею 129,8 кв. метра в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом у квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра.
  • Згідно з декларацією Зеленського, вартість цього майна 1,3 мільйона гривень (більше 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).
  • У 2019 році Reuters повідомляв, дружина президента Володимира Зеленського Олена купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екснардепа, олігарха Олександра Буряка. Видання зазначало, що подружжя продає цю квартиру.
  • У штабі Зеленського тоді запевнили, що квартира була придбана за ринковою ціною і відзначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани продажу квартири в заяві не згадувалося.
  • "Крим.Реалії" повідомляли, що кримська квартира Олени Зеленської розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради.

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Теми: РосіяКримнерухомість
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