Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські комуністи вирішили забрати у дружини Зеленського кримську квартиру

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 11:36
Російські комуністи вирішили забрати у дружини Зеленського кримську квартиру
Олена Зеленська. Фото ОПУ

У Комуністичній партії РФ запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії" – зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на запит депутата Держдуми комуніста Сергія Обухова до уряду та СК

Деталі: Обухов у своєму запиті нагадав, що "у дружини Зеленського... є квартира вартістю до 100 млн рублів поряд з Лівадійським палацом у Криму".

Реклама:

Депутат Держдуми також пропонує перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість "може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва".

Передісторія: 

  • Олена Зеленська купила квартиру площею 129,8 кв. метра в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом у квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра.
  • Згідно з декларацією Зеленського, вартість цього майна 1,3 мільйона гривень (більше 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).
  • У 2019 році Reuters повідомляв, дружина президента Володимира Зеленського Олена купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екснардепа, олігарха Олександра Буряка. Видання зазначало, що подружжя продає цю квартиру.
  • У штабі Зеленського тоді запевнили, що квартира була придбана за ринковою ціною і відзначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани продажу квартири в заяві не згадувалося.
  • "Крим.Реалії" повідомляли, що кримська квартира Олени Зеленської розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради.

    ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяКримнерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: