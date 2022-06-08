Російські комуністи вирішили забрати у дружини Зеленського кримську квартиру

У Комуністичній партії РФ запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії" – зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на запит депутата Держдуми комуніста Сергія Обухова до уряду та СК

Деталі: Обухов у своєму запиті нагадав, що "у дружини Зеленського... є квартира вартістю до 100 млн рублів поряд з Лівадійським палацом у Криму".

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Депутат Держдуми також пропонує перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість "може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва".

Передісторія: