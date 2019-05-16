Квартира Зеленської в Криму: гарний краєвид, впливові сусіди
Кримська квартира дружини новообраного президента Володимира Зеленського Олени розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради.
Про це йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".
Відзначається, що комплекс знаходиться по сусідству з пам'ятником національного значення Лівадійським палацом. Його побудували в 2009 році на замовлення фірми "Біларт", яка належить бізнесменам з Дніпра Василю і Євгену Астіонам.
"Будинок побудований в палацовому стилі з колонами, панорамними вікнами, декоративною обробкою балконів і головного входу", - повідомили журналісти.
За даними місцевих агентств нерухомості, у дворі розташовані фонтани, на цокольному поверсі - паркінг, на даху - два басейни з шезлонгами і зона відпочинку з видом на море і гори.
Територія оснащена камерами відеоспостереження, цілодобовою охороною, службою експлуатації та закрита для сторонніх.
"Квартира в будинку "Імператор" вважається елітною. Там хороший вид з вікна, закрита територія, впливові сусіди: представники російської та української естради, політики, успішні підприємці", - повідомляють ялтинські агентства з продажу нерухомості.
За словами представника агентства нерухомості, зараз в цьому будинку продаються п'ять квартир площею від 50 до 200 кв. метрів.
За словами ріелторів, з 2013 року ціни в "Імператорі" значно зросли. Якщо Зеленська купила житло там за 160 тисяч доларів, то тепер квартири схожої площі там продають за 500 тисяч доларів.
Однак після окупації півострова Крим, продати квартиру в подібному ЖК стало складно. Це обумовлено не тільки високою ціною, але і проблемами з документами.
Ще в 2008 році законність будівництва перевіряла прокуратура Ялти.
Після окупації Криму, на російській кадастровій карті значна частина землі під ЖК "Імператор" не має власника.
"Покупці побоюються вкладатися в "кота в мішку", оскільки за російським законодавством всі ці пафосні житлові комплекси запросто можна пустити під бульдозер", - повідомив виданню місцевий ріелтор.
Відзначається, що до "Імператора" претензій у підконтрольній Росії кримської влади поки немає.
Після того, як стало відомо про кримську квартирі Зеленської, в Криму заявили російському виданню "РБК", що визнають всі права власності, що виникли на півострові до 2014 року.
Нагадаємо:
- Квартира площею 129,8 кв. метра розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом.
- Зеленська купила її в квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра.
- Згідно з декларацією Зеленського, вартість цього майна 1,3 мільйона гривень (більше 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).
- Reuters повідомляв, що квартира була куплена у колишнього народного депутата бізнесмена Олександра Буряка за ціною, вчетверо менше її вартості в 2013 році. Видання повідомило, що тепер подружжя продає цю квартиру.
- У штабі Зеленського запевнили, що вона була придбана за ринковою ціною і відзначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани продажу квартири в заяві не згадується.