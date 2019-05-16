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Квартира Зеленської в Криму: гарний краєвид, впливові сусіди

Четвер, 16 травня 2019, 12:52

Кримська квартира дружини новообраного президента Володимира Зеленського Олени розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради.

Про це йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".

Відзначається, що комплекс знаходиться по сусідству з пам'ятником національного значення Лівадійським палацом. Його побудували в 2009 році на замовлення фірми "Біларт", яка належить бізнесменам з Дніпра Василю і Євгену Астіонам.

"Будинок побудований в палацовому стилі з колонами, панорамними вікнами, декоративною обробкою балконів і головного входу", - повідомили журналісти.

За даними місцевих агентств нерухомості, у дворі розташовані фонтани, на цокольному поверсі - паркінг, на даху - два басейни з шезлонгами і зона відпочинку з видом на море і гори.

 

ФОТО "КРИМ.РЕАЛІЇ"

Територія оснащена камерами відеоспостереження, цілодобовою охороною, службою експлуатації та закрита для сторонніх.

"Квартира в будинку "Імператор" вважається елітною. Там хороший вид з вікна, закрита територія, впливові сусіди: представники російської та української естради, політики, успішні підприємці", - повідомляють ялтинські агентства з продажу нерухомості.

 ФОТО "КРИМ.РЕАЛІЇ"

За словами представника агентства нерухомості, зараз в цьому будинку продаються п'ять квартир площею від 50 до 200 кв. метрів.

За словами ріелторів, з 2013 року ціни в "Імператорі" значно зросли. Якщо Зеленська купила житло там за 160 тисяч доларів, то тепер квартири схожої площі там продають за 500 тисяч доларів.

 
Вид квартир всередині ЖК
АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "DELUXE ESTATE"

Однак після окупації півострова Крим, продати квартиру в подібному ЖК стало складно. Це обумовлено не тільки високою ціною, але і проблемами з документами.

Ще в 2008 році законність будівництва перевіряла прокуратура Ялти.

Після окупації Криму, на російській кадастровій карті значна частина землі під ЖК "Імператор" не має власника.

"Покупці побоюються вкладатися в "кота в мішку", оскільки за російським законодавством всі ці пафосні житлові комплекси запросто можна пустити під бульдозер", - повідомив виданню місцевий ріелтор.

 ФОТО "КРИМ.РЕАЛІЇ"

Відзначається, що до "Імператора" претензій у підконтрольній Росії кримської влади поки немає.

Після того, як стало відомо про кримську квартирі Зеленської, в Криму заявили російському виданню "РБК", що визнають всі права власності, що виникли на півострові до 2014 року.

Нагадаємо:

  • Квартира площею 129,8 кв. метра розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом.
  • Зеленська купила її в квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра.
  • Згідно з декларацією Зеленського, вартість цього майна 1,3 мільйона гривень (більше 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).
  • Reuters повідомляв, що квартира була куплена у колишнього народного депутата бізнесмена Олександра Буряка за ціною, вчетверо менше її вартості в 2013 році. Видання повідомило, що тепер подружжя продає цю квартиру.
  • У штабі Зеленського запевнили, що вона була придбана за ринковою ціною і відзначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани продажу квартири в заяві не згадується.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКримквартириРосіяокупація
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