МЗС: Не можна дозволити РФ використати зернові коридори для нападу на південь України

Українське Міністерство закордонних справ наголошує, що вірити Росії, яка веде повномасштабну війну проти українців, щодо її так званих "гарантій" ненападу на південь України при вивезенні зерна – не можна.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Слова Лаврова пусті. Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС.

Не можна дозволити Росії використати зернові коридори для нападу на південь України".

Деталі: Своє повідомлення Ніколенко ілюстрував висловлюванням Лаврова про те, що росіяни "не збираються нападати на український народ".

Що передувало: Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що військові РФ та Туреччини обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна.

Росія, мовляв, "гарантує безпеку підходу суден після розблокування портів і не користуватиметься цим на користь спецоперації".

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України наголошував, що гарантії мають бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз із моря та шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря.

Нагадаємо: Росія замінувала та заблокувала акваторію Чорного моря, цинічно звинувачуючи в цьому Україну, проти якої веде війну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що гарантіям глави РФ Володимира Путіна вірити не можна – його слова порожні.

Через блокування портів зараз в Україні залишається 23,5 млн. тонн залишків зернових та олійних культур, які займають сховища.