Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: Не можна дозволити РФ використати зернові коридори для нападу на південь України

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 15:56

Українське Міністерство закордонних справ наголошує, що вірити Росії, яка веде повномасштабну війну проти українців, щодо її так званих "гарантій" ненападу на південь України при вивезенні зерна – не можна.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Слова Лаврова пусті. Україна чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі — місія ВМС.

Не можна дозволити Росії використати зернові коридори для нападу на південь України".

Деталі: Своє повідомлення Ніколенко ілюстрував висловлюванням Лаврова про те, що росіяни "не збираються нападати на український народ".

Що передувало: Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що військові РФ та Туреччини обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна.

Росія, мовляв, "гарантує безпеку підходу суден після розблокування портів і не користуватиметься цим на користь спецоперації".

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України наголошував, що гарантії мають бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз із моря та шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря.

Нагадаємо: Росія замінувала та заблокувала акваторію Чорного моря, цинічно звинувачуючи в цьому Україну, проти якої веде війну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що гарантіям глави РФ Володимира Путіна вірити не можна – його слова порожні.

Через блокування портів зараз в Україні залишається 23,5 млн. тонн залишків зернових та олійних культур, які займають сховища.

Теми: війнаРосіяМЗС
Головне сьогодні

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Усі новини...
війна
СБУ: держзрадниця "Побєда" зливала ворогу розвіддані про ЗСУ
Підвал смерті в Ягідному: встановили особи вже 9 російських катів – ОГП
Україна і Росія обмінялися тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв
Останні новини
07:36
США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні
07:25
Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів
06:45
Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними
05:51
Кім: Досі є ризик, що Росія нападе на Миколаїв та Запоріжжя
05:00
США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю
04:14
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW
03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62
02:15
США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині
Усі новини...