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Суд заборонив "Опозиційний блок"

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 17:13
Суд заборонив Опозиційний блок

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Джерело: громадський рух "Чесно", який отримав копію рішення суду

Дослівно: "Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді".

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Як зазначає аналітик "Чесно" Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

То ж чрез закритість судового процесу причини заборони "Опозиційного блоку" стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Саме засідання, за даними активістів, тривало приблизно півтори години.

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Рух "Чесно" нагадує, що веде реєстр держZрадників — у ньому вже 16 представників "Опозиційного блоку". Зокрема — екснардеп Євген Балицький, який очолює фейковим губернатором окупантів на Запоріжжі, та Галина Данильченко, самопроголошена в.о. міського голови Мелітополя, яка однією з перших стала на бік ворога.

Водночас лідерка руху Віта Думанська каже, що заборона партій сама по собі не дасть бажаного результату.

Пряма мова: "Ми знаємо про те, що вже забороняли "Компартію", далі у нас перестала працювати "Партія регіонів". І багато хто перейшов або в "Опоблок", або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із вказаних політсил й далі працюють, створюючи нові партії.

Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради і лише 18% направлені до суду. Головна мета нашого реєстру — пам’ятати про кожного колаборанта і зрадника. Правоохоронці мають притягати їх до відповідальності. Тоді такі політики не зможуть балотуватися знову. Інакше нам знову доведеться боротися з ними і їхніми новими проєктами".

Теми: Опозиційний блоксудпартії
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