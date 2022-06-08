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Суд заборонив "Опозиційний блок"

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 17:13

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Джерело: громадський рух "Чесно", який отримав копію рішення суду

Дослівно: "Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді".

 

Як зазначає аналітик "Чесно" Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

То ж чрез закритість судового процесу причини заборони "Опозиційного блоку" стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Саме засідання, за даними активістів, тривало приблизно півтори години.

Рух "Чесно" нагадує, що веде реєстр держZрадників — у ньому вже 16 представників "Опозиційного блоку". Зокрема — екснардеп Євген Балицький, який очолює фейковим губернатором окупантів на Запоріжжі, та Галина Данильченко, самопроголошена в.о. міського голови Мелітополя, яка однією з перших стала на бік ворога.

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Водночас лідерка руху Віта Думанська каже, що заборона партій сама по собі не дасть бажаного результату.

Пряма мова: "Ми знаємо про те, що вже забороняли "Компартію", далі у нас перестала працювати "Партія регіонів". І багато хто перейшов або в "Опоблок", або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із вказаних політсил й далі працюють, створюючи нові партії.

Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради і лише 18% направлені до суду. Головна мета нашого реєстру — пам’ятати про кожного колаборанта і зрадника. Правоохоронці мають притягати їх до відповідальності. Тоді такі політики не зможуть балотуватися знову. Інакше нам знову доведеться боротися з ними і їхніми новими проєктами".

Теми: Опозиційний блоксудпартії
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