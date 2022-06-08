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На 13 років ув’язнили двох громадян України, які прийшли з росіянами окуповувати Херсонщину

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 19:35
На 13 років ув’язнили двох громадян України, які прийшли з росіянами окуповувати Херсонщину
засуджені зрадники. фото: пресслужба огп

Шевченківський районний суд у Києві призначив 13 років ув’язнення для двох громадян України, які зрадили присязі 2014 року в Криму та прийшли окуповувати Херсонщину 2022 року.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Прокурорами у суді доведено, що двоє мешканців АР Крим перейшли на бік ворога і у 2014 та 2020 роках уклали контракти про проходження військової служби у військовій частині №12676 збройних сил РФ. У складі армії окупантів у лютому 2022 року вони брали участь у бойових діях на території Миколаївської та Херсонських областей".

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Деталі: Слідство довело, що з 25 по 28 лютого засуджені забезпечували протиповітряну оборону російських військ біля дамби Каховської гідроелектростанції в місті Нова Каховка Херсонської області.

1 березня зрадники вступили в бій із підрозділами ЗСУ поблизу Баштанки на Миколаївщині. Наступний день вони потрапили в полон до української влади.

На світлині, що поширили в ОГП, один із засуджених одягнений у російську військову уніформу з написом "Громов С. В."

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У травні українськи суд ув’язнив трьох військовослужбовців окупаційних військ РФ, які також мали громадянство України і зрадили присязі в Криму 2014 року.
  • Раніше Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що на території України щодня вчиняють від 200 до 300 військових злочинів.

Теми: Офіс генпрокурорадержзрадаокупація
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