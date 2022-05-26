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Суд позбавив волі зрадника, який порушив присягу ЗСУ й прийшов окупувати Херсонщину

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 17:46
Суд позбавив волі зрадника, який порушив присягу ЗСУ й прийшов окупувати Херсонщину
фото: огп

Третього зрадника, який порушив присягу Збройним силам України 2014 року в Криму, а 2022 року прийшов окупувати Херсонщину, позбавили волі на 14 років.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Деталі: 2014 року військовослужбовець зрадив присязі Україні та відмовився виконувати наказ про передислокацію військової частини з території Кримського півострова. Він перейшов на бік російських окупантів.

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25 лютого засуджений разом із ще двома зрадниками приїхав у складі окупаційних підрозділів ЗС РФ захоплювати Нову Каховку на Херсонщині.

Усіх трьох дезертирів-зрадників узяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, котрий зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області. 

Двом іншим зрадникам уже присудили 14 і 15 років позбавлення волі, відповідно.

ВІДЕО ДНЯ
Засуджений зрадник-дезертир
Засуджений зрадник-дезертир
Фото: ОГП

Що було раніше: Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила 24 травня, що Україна може погодитися на обмін російського військового Вадима Шишимаріна, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство беззбройного чоловіка на Сумщині.

Теми: Офіс генпрокурорасуддержзрадаХерсонська область
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