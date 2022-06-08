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На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 22:40
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога й знищили 9 одиниць ворожої техніки
фото ілюстративне: міністерство оборони україни

Упродовж доби 8 червня підрозділи угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак російських окупантів, знищивши 9 одиниць ворожої техніки.

Джерело: facebook-сторінка угруповання Об’єднаних сил, facebook-сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно:" Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

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Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка, 2бойові броньовані машини, 4 одиниці автомобільної техніки".

Деталі: Крім того, українські захисники збили в небі Донбасу шість безпілотників типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Упродовж доби загарбники обстріляли 20 населених пунктів на Донбасі, зруйнувавши 28 цивільних об’єктів, у тому числі 21 житловий будинок, 2 школи й електротрансформатор залізничної станції. Загалом загинуло 4 цивільних осіб, 6 дістали поранення.

У зоні відповідальності ОТУ "Схід" українські захисники знищили 31 російського військового, два безпілотники та 4 артилерійські тягачі.

Теми: Донбасбойові діїОб'єднані сили на ДонбасіЗбройні сили
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