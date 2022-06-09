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Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 07:25
Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів
Бої тривають, фото Генштабу ЗСУ

На 106-й день війни тривають бої за Сєвєродонецьк, росіяни наступали на Богордичне й Довгеньке, провели безуспішні штурми Тошківки, Ротів, Миколаївки та Комишувахи, готуються до форсування на Південнобузькому напрямку. 

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 9 червня

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєво не змінилася.

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Підрозділи Збройних сил Білорусі в рамках перевірки боєготовності відпрацьовують завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог, з метою підвищення стійкості оборони, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли українських підрозділів.

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Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. 

Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька.

Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.

По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм

У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського. 

Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ та Нью-Йорк.

Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха.

У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Із метою сковування дій українських підрозділів здійснював обстріли з артилерії та мінометів по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. 

Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У".

За минулу добу захисники України на Донецькому та Луганському напрямках відбили 7 атак ворога, знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Теми: війнаДонбасСєвєродонецьк
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