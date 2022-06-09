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Британське ЗМІ росіянина написало про перевагу РФ над Україною у зброї

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 10:40
Британське ЗМІ росіянина написало про перевагу РФ над Україною у зброї
Західна зброя для ЗСУ, ілюстративне фото Генштабу

Британська газета "Independent" із посиланням на звіт розвідки пише, що українські війська зазнають величезних втрат у війні, оскільки російські війська перевершують їх в озброєнні в десятки разів.

Джерело "The Independent", якою володіє росіянин Олександр Лебедєв

Оновлено довідкою: Британська газета "The Independent" у 2010 році була викуплена колишнім розвідником КДБ, російським підприємцем Олександром Лебедєвим.

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Деталі: Видання ознайомилося із "звітом розвідки", походження якого не уточнює.

Згідно зі звітом, ЗС Росії перевершують ЗС України в артилерії у співвідношенні 20:1, в боєприпасах – 40:1.

Крім того, українські сили обмежені радіусом дії в 25 км, тоді як супротивник може завдати удару з відстані в 12 разів більшої.

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У звіті стверджується про "серйозний деморалізуючий вплив на українські сили, а також дуже реальний матеріальний ефект; випадки дезертирства зростають щотижня" у міру того, як російські війська захоплюють нові території на сході та зміцнюють контроль над захопленими містами.

Також наголошується, що позиції Києва на переговорах слабшають через зростання нерівності у кількості полонених.

За даними неназваної "розвідки", кількість російських солдатів, яких утримує Україна, скоротилася з 900 у квітні до 550 після серії обмінів. РФ має в полоні понад 5600 українських військовослужбовців, у Маріуполі здалися 2500 осіб, включно з членами батальйону "Азов".

Росіяни наполягають на обміні полоненими 1:1. При статусі-кво 4500 українців можуть перебувати у російських в'язницях до укладання мирної угоди.

"Москва, швидше за все, скористається цим як важелем для внутрішньої дестабілізації України, якщо не буде соціального захисту їхніх сімей та чітких комунікацій", – пише Independent.

Кореспонденти газети минулого тижня стали свідками втрат українських військ та нестачі далекобійної вогневої потужності для відсічі; одного солдата, опитаного в Лисичанську, з того часу було вбито, а ще трьох поранено.

У розвідзведенні йдеться: "Очевидно, що звичайна війна не може бути виграна, якщо у вашої сторони в кілька разів менше зброї, ваша зброя вражає супротивника з більш короткої дистанції і у вас значно менше боєприпасів, ніж у противника".

Дослівно: "Тактична обстановка на Східному фронті така… українська сторона практично повністю вичерпала запаси ракет для РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", що дозволяли ефективно стримувати наступ росіян у перші місяці війни на дистанціях 60-80 км.

Сьогодні максимальна дальність стрільби ЗСУ становить 25 км. Це дальність, на якій може вести вогонь артилерія калібру 152/155 мм і установки РСЗВ "Град", що залишилися на озброєнні.

При цьому противник завдає ударів по скупченнях українських військ із відстані 300 км тактичними балістичними ракетами "Іскандер", із 70-80 км із застосуванням РСЗВ "Смерч" та "Точка-У", зі 40-60 км із застосуванням РСЗВ "Ураган".

Це створює ситуацію абсолютної нерівності на полі бою, не кажучи вже про повне панування авіації супротивника у повітрі, яке лише іноді можна виправити застосуванням "Стінгерів" та помилками російських льотчиків".

Деталі: У звіті йдеться, що Україна поки що отримала відносно невелику кількість західної зброї, а доставка на бойові позиції йде повільно, тому росіяни прагнуть використати свою перевагу за час, що залишається, щоб прорвати оборону України на Донбасі.

Зазначається, що оцінка розвідки була складена до оголошення британським урядом про те, що він поставить Україні невелику кількість реактивних систем залпового вогню M270, але після повідомлення про постачання США мобільних реактивних систем HIMARS. Очевидно, оцінка складалася на початку червня.

УП, оновлено та виправлено
Теми: війназброяУкраїнаРосія
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