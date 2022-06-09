Резніков озвучив нові цілі України щодо зброї, серед них – літаки й ППО

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, яку зброю прагне надалі отримати Україна: серед цілей є бойові літаки, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Джерело: Олексій Резніков у Facebook

Деталі: За словами міністра, наступні цілі України щодо озброєння такі:

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Отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

Забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

Домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;

Залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. "Радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану., а від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю", – пояснив Резніков.

Отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Пряма мова: "Ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від Росії.

Російський Молох (божество, якому приносили в жертву людей, – ред.) має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его.

Тому ми наголошуємо: Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми як країна не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок".

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Деталі: Резніков не може сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї, але вдячний країнам, які підтримують Україну. Зокрема, це США, Велика Британія, Польща, країни Балтії.

Міністр визнав, що українські волонтери "за рахунок швидкості та гнучкості" успішно закривають цілу низку важливих потреб: "Це стосується і БПЛА, і засобів зв’язку, і деяких інших компонентів, за якими держава працює ще не повною мірою".

Пряма мова: "Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту".