Україна готова взаємно скасувати мита на товари з ЄС

Україна готова у відповідь на тимчасову повну лібералізацію торгівлі з боку ЄС скасувати мита на європейські товари.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Щоб ми могли надалі говорити про збереження режиму "нуль на нуль" тривалістю довше, ніж 12 місяців, ми готові впровадити такий механізм вже наразі", - сказав Качка під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер.

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Він додав, що Україна має намір передусім скасувати мита на агропродукцію з ЄС.

Качка зазначив, що бачить потребу захищати український ринок від товарів із тих країн, із якими немає преференційних умов торгівлі.

"Конкуренція, від якої ми хочемо захищатися - це Туреччина, Китай та інші країни, з якими ми не маємо режиму преференційної торгівлі", - зазначив він.

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"Тому, щоб вести роботу з ЄС щодо постійного режиму безмитної торгівлі, ми хочемо піти на такий крок. І в контексті нашого кандидатства в ЄС це дуже правильно і доречно", - додав Тарас Качка.

"Економічно нам це вигідно. Єдина галузь, де є економічний дисбаланс - це м'ясо свинини, але тут швидше через африканську чуму свиней, а також - сири. Щодо сирів у нас була дискусія, чи варто захищати ринок. З одного боку, останніми роками було зростання імпорту сирів, переважно з Польщі, але загальна частка імпортних сирів не перевищує 25%... Однозначних ознак шкоди для українських сировиробників немає", - пояснив Качка.

Нагадаємо, раніше Євросоюз ухвалив рішення, що звільняє на рік український експорт від мит.

Рішення набуло чинності 4 червня. Воно повинно допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку.