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Кремль хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ РФ – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 9 червня 2022, 16:45

Росія готує об’єднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, а також сепаратистські так звані "ДНР" та "ЛНР" в окремий федеральний округ РФ.

Джерело: видання "Медуза" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента РФ

Пряма мова співрозмовника видання: "Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться "референдуми" щодо приєднання до Росії.

Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть".

Деталі: За інформацією співрозмовників видання, створенням округу опікується заступник керівника департаменту адміністрації президента РФ із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт. Він уже займався питаннями Донбасу у 2014 році - тоді він обіймав посаду заступника голови управління із соціально-економічної співпраці з країнами СНД.

За інформацією видання, в Кремлі зараз обговорюють дві дати проведення псевдо "референдумів". Перша – "у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить". І друга, "реальніша" - 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії (цього ж дня відбудуться губернаторські вибори).

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорило видання, розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати "політруками" на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників міст.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • На цьому тижні призначена російськими військовими влада колаборантів у Херсонській області висловила сподівання, що в окупованому регіоні пройде "референдум" про входження до складу Росії.
  • Також так званий "представник місцевої адміністрації" Запорізької області, колаборант Володимир Рогов напередодні заявляв, що так званий "референдум" про входження області до складу Росії відбудеться 2022 року.

Теми: війнаокупаціяРосія
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