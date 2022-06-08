Колаборант із Запорізької області готується провести референдум про входження до РФ цього року

Так званий "представник місцевої адміністрації" Запорізької області колаборант Володимир Рогов заявив, що так званий "референдум" про входження області до складу Росії відбудеться 2022 року.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова колаборанта Рогова: "Референдум у Запорізькій області щодо входження до складу РФ пройде цього року, підготовка до нього розпочата і триватиме кілька місяців".

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Деталі: Напередодні Рогов заявив, що у Запорізькій області приєднання регіону до Росії нібито хочуть "близько 80% жителів".

Передісторія:

7 червня окупований Росією Мелітополь Запорізької області відвідав перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, а окупаційна влада міста заявила про підготовку "референдуму".

7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.

Шойгу також додав, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.

Пізніше так званий голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області колаборант Євген Балицький повідомив, що з тимчасово окупованої російським військовим частини Запорізької області до Криму відправили перший товарний потяг із краденим в України зерном.

Раніше так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що так звані "референдуми" про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.