Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону
Пошта Литви розпочала продаж марки із зображенням БПЛА Bayraktar, на який жителі країни збирали кошти, й рекомендує надсилати листи світовим лідерам з цією маркою, в тому числі німецькому канцлеру Олафу Шольцу й французькому президенту Емманюелю Макрону.
Джерело: сайт "Пошти Литви"
Деталі: Литовська пошта випустила цю марку, аби відзначити благодійну акцію з придбання "Байрактара" для Збройних сил України, яку провели за ініціативою литовського журналіста Андрюса Тапінаса.
Упродовж трьох днів мешканці Литви зібрали понад 6 мільйонів євро, щоби купити турецький безпілотник та передати його до ЗСУ.
Тапінас підтримав заклик литовської пошти писати листи з цією маркою до керівних інститут ЄС, керівництва міжнародних організацій та лідерів європейських країн із закликом більш активно підтримувати Україну та надавати їй зброю. У своєму листі до Макрона й шольца він наголосив, що громадськість буде вимушена сама очолювати збройну допомогу Україні, якщо лідери не можуть наважитися через бажання домовитися з Росією.
У своєму листі до Макрон Тапінас процитував відомий вислів французького президента і лідера Руху Опору генерала Шарля де Голля "Політика – занадто серйозна справа, аби віддавати її на поталу політикам. Неполітики краще дадуть їй раду". А в листі до Шольца литовський телеведучий процитував слова німецького поета Вольфґанґа фон Ґете "Розділяй і владарюй, напевне, мудра порада, та втім кращою буде "єднай і веди за собою".
Половина коштів за покупку марки надходить на рахунки благодійного фонду "Синьо/жовтий" (литовською Mėlyna ir geltona) на гуманітарну допомогу Україні.
Дизайн зображення розробила креативна агенція What about.
Передісторія:
- 25 травня відомий литовський телеведучий Андрюс Тапінас розпочав збір коштів на придбання "Байрактара" для ЗСУ. Він домовився про юридичні деталі через міністерства оборони Литви та Туреччини. За три доби пересічні громадяни зібрали понад 5 мільйонів євро.
- Однак турецький виробник бойових безпілотників вирішив подарувати "Байрактар" литовцям безкоштовно через їхню громадську позицію та активність, а литовці вирішили передати зібрані кошти на потреби ЗСУ.