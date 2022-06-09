Пошта Литви почала продаж марки з "Байрактаром": рекомендують писати листи з нею Шольцу й Макрону

Пошта Литви розпочала продаж марки із зображенням БПЛА Bayraktar, на який жителі країни збирали кошти, й рекомендує надсилати листи світовим лідерам з цією маркою, в тому числі німецькому канцлеру Олафу Шольцу й французькому президенту Емманюелю Макрону.

Джерело: сайт "Пошти Литви"

Деталі: Литовська пошта випустила цю марку, аби відзначити благодійну акцію з придбання "Байрактара" для Збройних сил України, яку провели за ініціативою литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

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Упродовж трьох днів мешканці Литви зібрали понад 6 мільйонів євро, щоби купити турецький безпілотник та передати його до ЗСУ.

Тапінас підтримав заклик литовської пошти писати листи з цією маркою до керівних інститут ЄС, керівництва міжнародних організацій та лідерів європейських країн із закликом більш активно підтримувати Україну та надавати їй зброю. У своєму листі до Макрона й шольца він наголосив, що громадськість буде вимушена сама очолювати збройну допомогу Україні, якщо лідери не можуть наважитися через бажання домовитися з Росією.

У своєму листі до Макрон Тапінас процитував відомий вислів французького президента і лідера Руху Опору генерала Шарля де Голля "Політика – занадто серйозна справа, аби віддавати її на поталу політикам. Неполітики краще дадуть їй раду". А в листі до Шольца литовський телеведучий процитував слова німецького поета Вольфґанґа фон Ґете "Розділяй і владарюй, напевне, мудра порада, та втім кращою буде "єднай і веди за собою".

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Половина коштів за покупку марки надходить на рахунки благодійного фонду "Синьо/жовтий" (литовською Mėlyna ir geltona) на гуманітарну допомогу Україні.

Дизайн зображення розробила креативна агенція What about.

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