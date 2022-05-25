Відомий литовський журналіст збирає кошти Україні на "Байрактари"

Відомий литовський журналіст Андрюс Тапінас отримав згоду від турецького уряду щодо придбання "Байрактарів" для Збройних сил України, і назбирав уже більше 800 тисяч євро з 5 мільйонів.

Джерело: facebook-сторінка Тапінаса

Пряма мова Тапінаса: "Наш час прийшов.

Міністерства оборони Литви й Туреччини "дали зелене світло", а сам виробник також дав згоду.

І тепер у мене в голові одне слово – "Байрактар"!

Українські захисники завдають ним удару вночі. Моторошний убивця російської армії. Безпілотний оперативно-тактичний апарат, оснащений високоточними снарядами з лазерним прицілом і протитанковими ракетами класу "повітря – земля".

Упродовж війни в Україні, "Байрактари" вже неодноразово знищували пункти управління, танки й реактивні системи залпового вогню росіян. Скоріше за все, "Байрактари" зіграли роль в кораблетрощі крейсеру "Москва", знищивши протиповітряні комплекси на борту. На початку травня, "Байрактари" атакували і знищили два патрульні катери росіян на острові Зміїному.

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І от зараз – можливо, вперше в історії – громадяни однієї держави можуть придбати самотужки і передати іншій державі озброєння такого рівня.

Давайте піднімемо "Байрактар" у небо нескореної України! Нехай це стане славетною миттю, коли Україна і Литва разом піднімуть мечі до оборони. Настав час гніву! Настав час помсти!"

Деталі: Тапінас закликав усіх охочих не лише докластися до збору коштів, але й особисто зателефонувати чи написати щонайменше 5 друзям, родичам і колегам та розповісти про цю ініціативу. Крім того, він просить активно поширювати цю інформацію в соцмережах.

У дописі він долучив дані банківського рахунку, на якому збирають кошти для придбання "Байрактарів".

Упродовж перших шести годин після публікації допису (станом на 19:30 за Києвом) на рахунку зібрали вже понад 860 тисяч євро. Тапінас каже, що наразі щохвилини приходить близько 1400 євро, хоча спершу на рахунки перерахували близько 2600 євро щохвилини.

Довідково: Тапінас є відомим телеведучим у Литві, який веде популярні авторські програми, зокрема "Тримайтесь там". У 2020 році він провів успішні кампанії збору коштів для лікування важкохворих пацієнтів під час пандемії COVID-19, а 2021 року зібрав кошти для шукачів притулку в Литві під час провокацій білоруських силовиків на кордоні.