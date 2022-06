Туреччина подарує Литві "Байрактар" для ЗСУ, на який всією країною зібрали 5 млн євро

Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати "Байрактар", на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України", – повідомив Анушаускас.

