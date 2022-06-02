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Туреччина подарує Литві "Байрактар" для ЗСУ, на який всією країною зібрали 5 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 15:04

Туреччина вирішила подарувати Литві безпілотник "Байрактар" для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосили координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати "Байрактар", на який литовці збирали гроші. Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України", – повідомив Анушаускас. 

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"Турків настільки вразило прагнення литовського народу допомогти Україні, … що Туреччина вирішила подарувати бойовий дрон Bayraktar TB2 з усією оптикою і необхідним обладнанням. Тепер у нас є "Байрактар", є обладнання для нього і все ще є 4,4 млн євро. Дякуємо за лідерство міністру оборони Арвидасу Анушаускасу і його заступнику Віліусу Семешка за успішні перемовини, і звісно дякуємо Туреччині за такий чудовий подарунок у відповідь на невелику ініціативу телеканалу у невеликій країні", – написав у своєму Facebook Тапінас. 

За його словами, також турецька сторона пообіцяла максимально швидко підготувати дрон до передачі – орієнтовно протягом трьох тижнів, і прикрасити його кольорами прапорів Литви та України. 

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Андрюс Тапінас деталізував, що 1,5 млн євро із зібраної суми перерахують Міноборони Литви для того, щоб профінансувати боєприпаси для дрона, а ще 4,4 млн спрямують на іншу допомогу Україні. "Оскільки все це – ваші гроші, ми напевно проведемо опитування і вирішимо разом", – додав він.

Нові деталі мають повідомити наступного ранку на спеціальному брифінгу Міноборони. 

Нагадаємо, литовці за три доби зібрали 5 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для України.

У середу 1 червня була підписана угода між Литвою і Туреччиною, що дозволяє Литві купувати бойові дрони "Байрактар".

Теми: ТуреччинаЛитваУкраїна
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