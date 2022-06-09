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Смертна кара для іноземців: Україна відреагувала на нікчемний вирок окупантів

Альона Мазуренко Четвер, 9 червня 2022, 19:04
Смертна кара для іноземців: Україна відреагувала на нікчемний вирок окупантів
БУДІВЛЯ МЗС УКРАЇНИ В КИЄВІ. ФОТО: МИХАЙЛО ТКАЧ, УП

В Україні вважають нікчемним рішення окупантів про смертну кару для трьох іноземців, котрі захищали Україну в складі ЗСУ.

Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП

Пряма мова Ніколенка: "Т.зв. "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.

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Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених.

Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України".

Деталі: Спікер українського відомства наголосив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями ЗСУ.

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За його словами, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон, користуються правами військовополонених, а ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно з ними поводитися.

Передісторія: 

  • 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну. 
  • Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.

Теми: ДНРполоненівійнаОРДЛО
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