Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертна кара для іноземців: Україна відреагувала на нікчемний вирок окупантів

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 19:04
БУДІВЛЯ МЗС УКРАЇНИ В КИЄВІ. ФОТО: МИХАЙЛО ТКАЧ, УП

В Україні вважають нікчемним рішення окупантів про смертну кару для трьох іноземців, котрі захищали Україну в складі ЗСУ.

Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП

Пряма мова Ніколенка: "Т.зв. "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.

Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених.

Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України".

Деталі: Спікер українського відомства наголосив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями ЗСУ.

За його словами, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.

ВІДЕО ДНЯ

Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон, користуються правами військовополонених, а ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно з ними поводитися.

Передісторія: 

  • 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну. 
  • Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.

Теми: ДНРполоненівійнаОРДЛО
Головне сьогодні

До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

відеоПутін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"

Усі новини...
ДНР
Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну
Суд дав по 15 років мешканцям ОРДО, які перейшли на бік окупантів
Окупанти хочуть заборонити людям переміщатися між районами Маріуполя – радник мера
Останні новини
02:00
"Газпром" і ще десятки російських компаній переїдуть з ЄС до Туреччини – ЗМІ
01:15
ОК “Південь”: Росіяни укріплюються і мінують підступи до позицій, та в них нема ресурсів наступати
00:35
Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%
23:56
ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський
23:35
Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 
23:24
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
23:00
НБУ "надрукував" ще 70 мільярдів для бюджету
22:54
ФОТОПомер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко
22:45
У НАТО підтверджують, що запросять Зеленського на саміт у Мадриді
22:42
У Варшаві більше не буде центру польсько-російського порозуміння
Усі новини...