Смертна кара для іноземців: Україна відреагувала на нікчемний вирок окупантів
В Україні вважають нікчемним рішення окупантів про смертну кару для трьох іноземців, котрі захищали Україну в складі ЗСУ.
Джерело: речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі УП
Пряма мова Ніколенка: "Т.зв. "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним.
Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених.
Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України".
Деталі: Спікер українського відомства наголосив, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями ЗСУ.
За його словами, відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів.
Всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон, користуються правами військовополонених, а ворогу забороняється вчиняти щодо них насилля, залякувати чи негуманно з ними поводитися.
Передісторія:
- 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.
- Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
- Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.