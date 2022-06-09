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Терористи "засудили" до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну

Альона Мазуренко Четвер, 9 червня 2022, 17:03
Терористи засудили до смертної кари 3 іноземців, які захищали Україну
фото: РИА Новости

Терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.

Джерело: прокремлівське російське видання "РІА Новини"

Деталі: Так званий "верховний суд ДНР" ухвалив перший вирок іноземним бійцям, які воювали на боці України, яких вони називають "найманцями".

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Йдеться про британців Ейдена Ейслін, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.

Вони засуджені терористами до страти.

Окупанти дали іноземним захисникам України місяць на оскарження "рішення" так званого суду.

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Бійців визнали винними у "вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою днр".

Що було раніше: Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що на іноземців, які захищають Україну від російських загарбників, не поширюються Женевські конвенції.

За його словами, їх потрібно "денацифікувати насамперед".

Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях - ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.  

Згідно з міжнародним правом – це викрадення, іноземці там полонені, а "суд" не має юридичної сили.

Вбивство полонених вважається воєнний злочином та не має термінів давності розгляду.

Довідка: Брагім Саадун - 25.08.2000, громадянини Марокко. Служив у 36 бригаді морської піхоти за контрактом. Пішов на вчення у листопаді, з початку лютого брав участь у активних бойових діях.

Ейдін Ейслін і Шон Піннер також служили у складі підрозділів 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі. Вони потрапили у полон у квітні.

Нагадаємо: 

  • 12 квітня британець – військовослужбовець бригади морської піхоти Збройних сил України, яка бере участь в обороні Маріуполя, Ейдін Ейслін сказав своїм друзям і родині, що вони складуть зброю і здадуться в полон до російських окупантів.
  • Дружина державного зрадника і кума президента РФ Віктора Медведчука закликала Британію обміняти її чоловіка на полонених іноземних бійців. 

Теми: війнаокупаціяОРДЛОДНР
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