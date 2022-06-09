Росіяни спалили Льодовий палац Сєвєродонецька
Четвер, 9 червня 2022, 22:25
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів.
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5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста.
Рашисти закидали Льодовий снарядами.
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