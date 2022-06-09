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Росіяни спалили Льодовий палац Сєвєродонецька

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 22:25
фото: ТГ Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів.

5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста.

Рашисти закидали Льодовий снарядами.

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька".

 

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Теми: СєвєродонецькРосіяокупаціявійна
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