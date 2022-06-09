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Росіяни спалили Льодовий палац Сєвєродонецька

Альона Мазуренко Четвер, 9 червня 2022, 22:25
Росіяни спалили Льодовий палац Сєвєродонецька
фото: ТГ Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Знищили один із символів Сєвєродонецька. Льодовий палац згорів.

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5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста.

Рашисти закидали Льодовий снарядами.

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька".

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Теми: СєвєродонецькРосіяокупаціявійна
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