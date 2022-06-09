Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС
Четвер, 9 червня 2022, 23:35
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши євроінтеграцію України.
Джерело: twitter-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до ЄС, координуємо кроки".
Передісторія:
- Учора 8 червня Зеленському зателефонував німецький канцлер Олаф Шольц, щоби розповісти про зміст своєї телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіном.
- 17 травня Макрон у телефонній розмові пообіцяв Зеленському, що виділить додаткові обсяги зброї для України найближчим часом.