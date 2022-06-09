Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 

макрон і зеленський у києві 8 лютого 2022 року. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши євроінтеграцію України.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до ЄС, координуємо кроки".

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