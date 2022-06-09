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Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 23:35
Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 
макрон і зеленський у києві 8 лютого 2022 року. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши євроінтеграцію України.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до ЄС, координуємо кроки".

Передісторія: 

  • Учора 8 червня Зеленському зателефонував німецький канцлер Олаф Шольц, щоби розповісти про зміст своєї телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіном.
  • 17 травня Макрон у телефонній розмові пообіцяв Зеленському, що виділить додаткові обсяги зброї для України найближчим часом.

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Теми: ЗеленськийМакронФранціяєвроінтеграція
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